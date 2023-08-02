Бутырин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутырина Мария Саввична

Рождение ребёнка
23.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутырина Мария Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутырина Мария Саввична

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Владимировка
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