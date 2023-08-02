Бутырин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутырина Мария Саввична
Рождение ребёнка
23.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутырина Мария Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутырина Мария Саввична
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Владимировка