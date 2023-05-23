Лотонина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Лотонин Василий Никитович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лотонин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лотонин Василий Никитович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лотонин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Лотонин Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно