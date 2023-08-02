Синельникова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1924

Дочь: Молоткова Анфиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Молотков Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоткова Анна

Отец ребёнка: Молотков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молотков Андрей

Отец ребёнка: Молотков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоткова Степанида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоткова Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молотков Николай

Отец ребёнка: Молотков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоткоа Аким

Отец ребёнка: Молотков Афанасий

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