Синельникова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1924
Дочь: Молоткова Анфиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Молотков Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молотков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоткова Анна
Отец ребёнка: Молотков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молотков Андрей
Отец ребёнка: Молотков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоткова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоткова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молотков Николай
Отец ребёнка: Молотков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоткоа Аким
Отец ребёнка: Молотков Афанасий