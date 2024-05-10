Ревич (Цыханская) Фая Яковлевна Вычислено 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ревич (Цыханская) Фая Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Цыханский Яков Наумович (Нохимович)

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
25.02.1886 ст.

Муж: Ревич Яков-Вольф Шлеймович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 3об-4
Смерть
Неизвестно

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