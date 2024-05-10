Ревич (Цыханская) Фая Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1863
Отец: Цыханский Яков Наумович (Нохимович)
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.02.1886 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 3об-4
Смерть
Неизвестно