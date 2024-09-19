Ромашов Николай Андреевич 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ромашов Николай Андреевич

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Место рождения

Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ромашов Андрей Никанорович

Мать: Ромашова (Высоцкая) Анастасия(Тюня) Александровна

Кусаково-Белица, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараненко (Новикова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Антонина Гавриловна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Антонина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1958

Дочь: Каменская (Новикова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Новикова Антонина Гавриловна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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