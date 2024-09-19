Ромашов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараненко (Новикова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Антонина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1958
Дочь: Каменская (Новикова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Антонина Гавриловна
Смерть
Неизвестно