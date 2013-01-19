Киров Геннадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.08.1938
Дата смерти19.01.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.02.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Уфимка, Россия, Свердловская обл., Красноуфимский р-н,
Рождение ребёнка
26.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.2013
Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми