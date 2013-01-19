Киров Геннадий Владимирович 30.08.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киров Геннадий Владимирович

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Место рождения

Карги, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

30.08.1938

Дата смерти

19.01.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Константинова) Анна Тимофеевна

Карги, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Уфимка, Россия, Свердловская обл., Красноуфимский р-н,
Рождение ребёнка
26.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.2013
Емва, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

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