(Холодкова) Александра Макмимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1877
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
05.04.1880
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
18.07.1881
Дочь: (Холодкова) Мария Ильина
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
08.02.1884
Дочь: (Холодкова) Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
28.06.1885
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
16.02.1890
Сын: Холодкова Иоан Ильин
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
16.02.1890
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
14.04.1892
Дочь: (Холодкова) Агафья Ильина
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
14.04.1892
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
27.05.1893
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Рождение ребёнка
03.02.1900
Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш
Смерть
Неизвестно