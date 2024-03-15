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(Холодкова) Александра Макмимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
29.10.1877

Сын: Холодкова Козьма Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
05.04.1880

Сын: Холодкова Василий Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
18.07.1881

Дочь: (Холодкова) Мария Ильина

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
08.02.1884

Дочь: (Холодкова) Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
28.06.1885

Сын: Холодкова Павел Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Холодкова Иоан Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Холодкова Федор Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
14.04.1892

Дочь: (Холодкова) Агафья Ильина

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
14.04.1892

Сын: Холодкова Георгий Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
27.05.1893

Сын: Холодкова Никита Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Рождение ребёнка
03.02.1900

Сын: Холодкова Алексей Ильин

Отец ребёнка: Холодкова Илья Михайлов Подкидыш

Смерть
Неизвестно

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