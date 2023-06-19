Горин Игорь Анатольевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1962
Бракосочетание
08.09.1984
Рождение ребёнка
30.05.1985
Дочь: Горина Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Соломатина Светлана Евгеньевна
Товарково, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1992
Дочь: Горина Валентина Игоревна
Мать ребёнка: Соломатина Светлана Евгеньевна