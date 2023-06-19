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Горин Игорь Анатольевич

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Место рождения

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1962

Отец: Горин Анатолий Федорович

Мать: Манахова Антонина Афанасьевна

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.09.1984

Жена: Соломатина Светлана Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.05.1985

Дочь: Горина Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Соломатина Светлана Евгеньевна

Товарково, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1992

Дочь: Горина Валентина Игоревна

Мать ребёнка: Соломатина Светлана Евгеньевна

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