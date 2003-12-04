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Землянова Карина Романовна
Землянова Карина Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.2003
Пол
Женский
Отец
Землянов Роман Валерьевич
1981 г.р.
Мать
Землянова (Райфгерст) Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2003
Отец:
Землянов Роман Валерьевич
Мать:
Землянова Любовь
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