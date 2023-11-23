Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Иван Алексеев
Мать: Анна Дмитриева
Бракосочетание
23.01.1771
Муж: Фёдор Тимофеев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Тимофеев
Михаил Федорович (1789 — ?) Родился в семье дьячка села Космодемьянского Ярославского уезда Федора Тимофеевича. Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда. Жена его Анна Алексеевна (1795-?), до... Показать все
Смерть
Неизвестно