Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1729 г.р.

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Иван Алексеев

Мать: Анна Дмитриева

Бракосочетание
23.01.1771

Муж: Фёдор Тимофеев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Тимофеев

Михаил Федорович (1789 — ?) Родился в семье дьячка села Космодемьянского Ярославского уезда Федора Тимофеевича. Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда. Жена его Анна Алексеевна (1795-?), до... Показать все
Смерть
Неизвестно

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