Скоромнова-Муллина Валентина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоромнова-Муллина Валентина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1990

Дочь: Бардадинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Скоромнов Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
29.07.1991

Сын: Скоромнов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Скоромнов Александр Евдокимович

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