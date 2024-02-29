Скоромнова-Муллина Валентина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1990
Дочь: Бардадинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Скоромнов Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
29.07.1991
Сын: Скоромнов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Скоромнов Александр Евдокимович