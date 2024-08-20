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Тюляева Варвара Григорьевна

Место рождения

Московская область, Ногинский район, деревня Следо

Дата рождения

1793

Дата смерти

16.03.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1814

Муж: Тюляев Мирон

Рождение ребёнка
15.08.1815

Сын: Тюляев Иван

Отец ребёнка: Тюляев Мирон

Рождение ребёнка
04.11.1817

Дочь: (Тюляева) Пелагея

Отец ребёнка: Тюляев Мирон

Рождение ребёнка
30.10.1818

Сын: Тюляев Михаил

Отец ребёнка: Тюляев Мирон

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тюляев Гавриил

Отец ребёнка: Тюляев Мирон

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тюляев Николай

Отец ребёнка: Тюляев Мирон

Смерть
16.03.1851
Похороны
Неизвестно

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