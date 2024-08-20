Тюляева Варвара Григорьевна
Место рожденияМосковская область, Ногинский район, деревня Следо
Дата рождения1793
Дата смерти16.03.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Муж: Тюляев Мирон
Рождение ребёнка
15.08.1815
Сын: Тюляев Иван
Отец ребёнка: Тюляев Мирон
Рождение ребёнка
04.11.1817
Дочь: (Тюляева) Пелагея
Отец ребёнка: Тюляев Мирон
Рождение ребёнка
30.10.1818
Сын: Тюляев Михаил
Отец ребёнка: Тюляев Мирон
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тюляев Гавриил
Отец ребёнка: Тюляев Мирон
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тюляев Николай
Отец ребёнка: Тюляев Мирон
Смерть
16.03.1851
Похороны
Неизвестно