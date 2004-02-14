Лубнин Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1929
Дата смерти14.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929
Отец: не указан
Мать: Лубнина Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1955
Дочь: Дурова (Лубнина) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
17.09.1956
Дочь: Заляжная (Лубнина) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Лубнин Александр Петрович
Мать ребёнка: Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна
Смерть
14.02.2004