Лубнин Пётр Алексеевич 10.07.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лубнин Пётр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1929

Дата смерти

14.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1929

Отец: не указан

Мать: Лубнина Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
15.01.1955

Дочь: Дурова (Лубнина) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.09.1956

Дочь: Заляжная (Лубнина) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Лубнин Александр Петрович

Мать ребёнка: Лубнина (Просвирнина) Надежда Александровна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.02.2004

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