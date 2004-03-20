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Горлатенко Иван Анатольевич
Горлатенко Иван Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2004
Пол
Мужской
Отец
Горлатенко Анатолий Юрьевич
1954 г.р.
Мать
Горлатенко (Ходкевич) Валентина Викторовна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2004
Отец:
Горлатенко Анатолий Юрьевич
Мать:
Горлатенко Валентина Викторовна
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