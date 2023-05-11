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Шекина Любовь Арсентьевна

Место рождения

Елизарово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.09.1900

Дата смерти

13.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1900

Отец: Павлов Арсентий Арсений Кондратьевич

Мать: Павлова Прасковья Сергеевна

Елизарово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шекин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шекин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шекин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шекин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Ираида Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шекин Василий Ефимович

Смерть
13.04.1985

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