Шекина Любовь Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1900
Дата смерти13.04.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шекин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Ираида Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Шекин Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1985