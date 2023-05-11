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Лукьянчик Николай Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лукьянчик Наум

Мать: Мартынович Малания

Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Полина

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Военная служба
1855
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина

Смерть
Неизвестно
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