Лукьянчик Николай Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лукьянчик Наум
Мать: Мартынович Малания
Место жительства
1834
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Полина
Место жительства
1850
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Военная служба
1855
в рекруты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина
Смерть
Неизвестно