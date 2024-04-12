Заболотных Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Заболотных Николай Иванович
Мать: Черных Мария
Попал в плен (военное)
10.09.1941
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Попал в плен в Финляндии. Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 450 сп Судьба: Попал в плен Лагерь: Лагерь № 6, Выборг Лагерный номер: Vi-7545 Источник: Память Народа https://pamyat-narod... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Иван Александрович
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотных Анна
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Владимир Александрович
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Василий Александрович
Мать ребёнка: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Смерть
Неизвестно