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Заболотных Александр Николаевич

Место рождения

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Заболотных Николай Иванович

Мать: Черных Мария

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Попал в плен (военное)
10.09.1941
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Попал в плен в Финляндии. Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 450 сп Судьба: Попал в плен Лагерь: Лагерь № 6, Выборг Лагерный номер: Vi-7545 Источник: Память Народа﻿ https://pamyat-narod... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Иван Александрович

Мать ребёнка: Антонина

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотных Анна

Мать ребёнка: Антонина

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Владимир Александрович

Мать ребёнка: Антонина

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Антонина

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Василий Александрович

Мать ребёнка: Антонина

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Смерть
Неизвестно
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