(Гречкина?) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меренов Федор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Меренов Федор
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Меренов Аким
Отец ребёнка: Меренов Федор
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Мернов Михаил
Отец ребёнка: Меренов Федор
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Мернов Иосиф
Отец ребёнка: Меренов Федор
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Мернов Иоанн
Отец ребёнка: Меренов Федор
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: (Мернова) Татиана
Отец ребёнка: Меренов Федор
Смерть
Неизвестно