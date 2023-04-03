(Гречкина?) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гречкина?) Прасковья

(Гречкина?) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1830 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меренов Федор

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Меркурий Федоров Меркул

Отец ребёнка: Меренов Федор

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Меренов Аким

Отец ребёнка: Меренов Федор

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Мернов Михаил

Отец ребёнка: Меренов Федор

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Мернов Иосиф

Отец ребёнка: Меренов Федор

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Мернов Иоанн

Отец ребёнка: Меренов Федор

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: (Мернова) Татиана

Отец ребёнка: Меренов Федор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.