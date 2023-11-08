Łaszczyński Krzysztof — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyński Krzysztof

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Около 1610 г.р.

Жена

Около 1670 г.р.
1660 г.р.
Около 1690 г.р.

Дети

1660 г.р.
Около 1690 г.р.
Около 1690 г.р.
1690 г.р.
Около 1700 г.р.
Около 1715 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Łaszczyński Andrzej

Мать: Łaszczyńska Marianna

Рождение ребёнка
1660

Сын: Łaszczyński Michał Andrzej

Мать ребёнка: Łaszczyńska Aleksandra (Katarzyna)

Бракосочетание
1687

Жена: Łaszczyńska Anna

Бракосочетание
1687

Жена: Łaszczyńska Aleksandra (Katarzyna)

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Łaszczyński Michał Andrzej

Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna

Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: Mieszkowska Targowska Aleksandra

Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Glińska Konstancja

Мать ребёнка: Łaszczyńska Aleksandra (Katarzyna)

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Barbara

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Łaszczyński Jan

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zofia

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Łaszczyńska Zofia

1699
Смерть
1724
Szamotuły, Polska
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