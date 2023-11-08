Łaszczyński Krzysztof
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смерти1724
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Łaszczyński Andrzej
Мать: Łaszczyńska Marianna
Рождение ребёнка
1660
Сын: Łaszczyński Michał Andrzej
Мать ребёнка: Łaszczyńska Aleksandra (Katarzyna)
Бракосочетание
1687
Жена: Łaszczyńska Anna
Бракосочетание
1687
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Łaszczyński Michał Andrzej
Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: Mieszkowska Targowska Aleksandra
Мать ребёнка: Łaszczyńska Anna
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Glińska Konstancja
Мать ребёнка: Łaszczyńska Aleksandra (Katarzyna)
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Barbara
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Łaszczyński Jan
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zofia
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Łaszczyńska Zofia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Łaszczyńska Zofia
1699
Смерть
1724
Szamotuły, Polska