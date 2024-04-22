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Кодратий Ефимович

Место рождения

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ефим Григорьевич

Мать: Улита Карпова

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Карп Кодратьев

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Даниил Кондратьевич

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Ерохова Ульяна Кодратьевна

Мать ребёнка: Анисия Степановна

Николаевка, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Степановна

Смерть
Неизвестно
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