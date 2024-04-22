Кодратий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ефим Григорьевич
Мать: Улита Карпова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Карп Кодратьев
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Даниил Кондратьевич
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Ерохова Ульяна Кодратьевна
Мать ребёнка: Анисия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Степановна
Смерть
Неизвестно