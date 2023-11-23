(Реброва) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Немирова (Реброва) Елизавета Протасьевна

Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Васильевский (Ребров) Александр Протасьевич

Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Реброва) Ольга Протасьевна

Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович

Смерть
После 1860

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