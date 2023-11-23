(Реброва) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Немирова (Реброва) Елизавета Протасьевна
Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Васильевский (Ребров) Александр Протасьевич
Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Реброва) Ольга Протасьевна
Отец ребёнка: Ребров Протасий Петрович
Смерть
После 1860