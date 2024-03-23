Звонарев Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
21.09.1946
Дочь: Кобзарь (Звонарева) Любовь Афанасьевна
Мать ребёнка: Звонарева Далее Вт Брак Герасимова Александра Алексеевна
Утриково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно