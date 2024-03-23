Звонарев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонарев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
21.09.1946

Дочь: Кобзарь (Звонарева) Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: Звонарева Далее Вт Брак Герасимова Александра Алексеевна

Утриково, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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