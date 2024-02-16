Гарибзянова Фасхия Мухатисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарибзянова Фасхия Мухатисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1966

Отец: Миниахметов Мухатист

Мать: Миниахметова Асхия Даутовна

Рождение ребёнка
03.06.1983

Дочь: Гарибзянова Елизавета Янбулатовна

Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович

Рождение ребёнка
07.06.1983

Сын: Гарибзянов Булат Янбулатович

Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович

Рождение ребёнка
22.05.1989

Дочь: Гарибзянова Джулия Янбулатовна

Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович

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