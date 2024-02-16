Гарибзянова Фасхия Мухатисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1966
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1966
Отец: Миниахметов Мухатист
Рождение ребёнка
03.06.1983
Дочь: Гарибзянова Елизавета Янбулатовна
Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович
Рождение ребёнка
07.06.1983
Сын: Гарибзянов Булат Янбулатович
Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович
Рождение ребёнка
22.05.1989
Дочь: Гарибзянова Джулия Янбулатовна
Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарибзянов Янбулат Газизович