Чудин Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Жданова-Чудина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудина Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Жданова-Чудина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудина-Горбунова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Жданова-Чудина Мария Александровна
Смерть
Неизвестно