Чудин Григорий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудин Григорий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Жданова-Чудина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудина Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Жданова-Чудина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова-Чудина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудина-Горбунова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Жданова-Чудина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

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