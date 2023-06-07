Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смерти08.05.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Антон Вуколович
Мать: Степанида Ефимова
Бракосочетание
28.01.1868 ст.
Воскресенское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.11.1873 ст.
Дочь: Лапина Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Беляков Федор Степанов
Шумовская, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
д. Шумовская
Смерть
08.05.1880 ст.
От опухоли в 32 года после 1 брака