Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Антоновна

Место рождения

Крайчиково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

08.05.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Антон Вуколович

Мать: Степанида Ефимова

Крайчиково, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.01.1868 ст.

Муж: Беляков Федор Степанов

Воскресенское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.11.1873 ст.

Дочь: Лапина Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Беляков Федор Степанов

Шумовская, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
д. Шумовская
Смерть
08.05.1880 ст.
От опухоли в 32 года после 1 брака

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