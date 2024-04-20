Гончарова (Еремина) Марья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Еремина) Марья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Еремин Тимофей Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Константин Косьмин

Отец ребёнка: Гончаров Косьма Архипов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Гончаров Косьма Архипов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Распятский храм
Рождение ребёнка
31.03.1872 ст.

Сын: Гончаров Михаил Козмин

Отец ребёнка: Гончаров Косьма Архипов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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