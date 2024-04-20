Гончарова (Еремина) Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Еремин Тимофей Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Константин Косьмин
Отец ребёнка: Гончаров Косьма Архипов
Бракосочетание
20.01.1852
Распятский храм
Рождение ребёнка
31.03.1872 ст.
Отец ребёнка: Гончаров Косьма Архипов
Смерть
Неизвестно