Чеботарева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вялая (Чеботарева) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Чеботарев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеботарев Михаил
Рождение ребёнка
29.02.1964
Дочь: Серова (Чеботарева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Чеботарев Михаил
Смерть
Неизвестно