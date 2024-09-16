Чеботарева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вялая (Чеботарева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Чеботарев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Михаил

Рождение ребёнка
29.02.1964

Дочь: Серова (Чеботарева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Чеботарев Михаил

Смерть
Неизвестно

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