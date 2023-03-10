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Шадрин Алексей Васильевич

Место рождения

д. Колегово Б-Усинский сельсовет Усинского р-на Свердловской обл.

Дата рождения

17.03.1927

Дата смерти

11.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927

Отец: Шадрин Василий Афанасьевич

Мать: Шадрина (Акулова) Соломия Алимпьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
22.03.1951

Дочь: Морозова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Шадрина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.11.1961

Сын: Шадрин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шадрина Мария Алексеевна

Смерть
11.05.1983

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