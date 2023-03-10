Шадрин Алексей Васильевич
Место рожденияд. Колегово Б-Усинский сельсовет Усинского р-на Свердловской обл.
Дата рождения17.03.1927
Дата смерти11.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадрина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1951
Дочь: Морозова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Шадрина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1961
Мать ребёнка: Шадрина Мария Алексеевна
Смерть
11.05.1983