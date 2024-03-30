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Кубрак Василий Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кубрак Павел Мартинов

Мать: Кубрак Мария

Смерть
1859
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