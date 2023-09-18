Нехорошев Игнатий Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНехорошев Игнатий Власович

Нехорошев Игнатий Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1862

Сын: Нехорошев Исидор Игнатьевич

Мать ребёнка: Нехорошева Агафья Софоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1862
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.07.1863

Сын: Нехорошев Афиноген Игнатьевич

Мать ребёнка: Нехорошева Агафья Софоновна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Агафья Софоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close