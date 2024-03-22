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Ермаков Михаил Матвеев

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.11.1858

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1858

Отец: Ермаков Матвей Ильин

Мать: Настасья Яковлева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Бракосочетание
27.09.1878

Жена: Пуляева Александра Васильева

Ф. 93 Оп. 1 Д. 2241 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож, Куркино, Богословское тож, Масло... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1885

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева

Ф. 93 Оп. 1 Д. 2310 Метрическая книга приходов Иоанновской ц. с. Ивановское-Ромодановское Епифанского у., Ефремовского у. (сел: Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож,... Показать все
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ермаков Димитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ермаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сидорова Аграфена Михайловна

Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева

Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Ермаков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2439 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Долматово-Казинка, Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева

Смерть
После 1917
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