Ермаков Михаил Матвеев
Место рождения
Дата рождения15.11.1858
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1858
Отец: Ермаков Матвей Ильин
Мать: Настасья Яковлева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Бракосочетание
27.09.1878
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2241 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Авдулово, Ивановское тож, Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож, Куркино, Богословское тож, Масло... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1885
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2310 Метрическая книга приходов Иоанновской ц. с. Ивановское-Ромодановское Епифанского у., Ефремовского у. (сел: Владимирское, Владимирское-Писарево тож, Казанское-Греково, Греково тож,... Показать все
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ермаков Димитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева
Рождение ребёнка
1897
Сын: Ермаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сидорова Аграфена Михайловна
Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева
Рождение ребёнка
02.02.1902
Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева
Ф. 93 Оп. 1 Д. 2439 Метрическая книга приходов Ефремовского у. (сел: Александрова Память, Верхняя Вытемка тож, Андреевка, Зиновьево тож, Владимирское-Писарево, Писарево тож, Долматово-Казинка, Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Пуляева Александра Васильева
Смерть
После 1917