Лосева Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лосев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Евтов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евтов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евтов Василий
Смерть
Неизвестно