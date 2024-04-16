Лосева Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лосев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Евтов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Евтов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Евтов Василий

Смерть
Неизвестно

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