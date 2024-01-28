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Коломиец Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1926

Отец: Коломиец Петр

Мать: Коломиец Марвына

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Бугоенко Нина Павловна

Мать ребёнка: Коломиец Екатерина Наумовна

Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Намаконова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Коломиец Екатерина Наумовна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Гамала Галина Павловна

Мать ребёнка: Коломиец Екатерина Наумовна

Смерть
Неизвестно

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