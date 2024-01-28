Коломиец Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1926
Отец: Коломиец Петр
Мать: Коломиец Марвына
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Бугоенко Нина Павловна
Мать ребёнка: Коломиец Екатерина Наумовна
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Намаконова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Коломиец Екатерина Наумовна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Гамала Галина Павловна
Мать ребёнка: Коломиец Екатерина Наумовна
Смерть
Неизвестно