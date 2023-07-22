Якобсон Анна Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Анна Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якобсон Роза Исаковна

Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Яков Исаакович

Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Матвей Исаакович

Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якобсон Анна Исаковна

Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович

Смерть
Неизвестно
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