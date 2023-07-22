Якобсон Анна Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якобсон Роза Исаковна
Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якобсон Анна Исаковна
Отец ребёнка: Якобсон Исаак Вениаминович
Смерть
Неизвестно