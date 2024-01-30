Журавлев Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1993
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.2016
Дочь: Журавлева Варвара Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.2019
Сын: Журавлев Роман Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2023
Дочь: Журавлева Дарья Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности