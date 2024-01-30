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Журавлев Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1993

Отец: Журавлев Анатолий Михайлович

Мать: Журавлева Юлия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.2016

Дочь: Журавлева Варвара Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.2019

Сын: Журавлев Роман Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2023

Дочь: Журавлева Дарья Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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