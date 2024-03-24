Ласкин Иван Григорьевич
Место рожденияд.Потанино
Дата рождения09.08.1926
Дата смерти26.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1926
Работа или профессия
Неизвестно
служил в армиии 7.5лет, участник ВОВ, затем механник-комбайнер, лесник
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
30.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна
Смерть
26.09.1973