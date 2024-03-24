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Ласкин Иван Григорьевич

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Место рождения

д.Потанино

Дата рождения

09.08.1926

Дата смерти

26.09.1973

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1926

Отец: Ласкин Григорий Фёдорович

Мать: Ласкина Анастасия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
служил в армиии 7.5лет, участник ВОВ, затем механник-комбайнер, лесник
Бракосочетание
1951

Жена: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна

Смерть
26.09.1973

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