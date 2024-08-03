Болотова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Болотов Василий Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1900
ему 26, ей 28 по ней свидетели из Усово и Прошина.
Рождение ребёнка
11.12.1902
Дочь: Рыкова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Рыков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.10.1907
Дочь: Рыкова Варвара Павловна
Отец ребёнка: Рыков Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно