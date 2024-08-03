Болотова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотова Анна Васильевна

Болотова Анна Васильевна

Место рождения

Поздеевка, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Болотов Василий Семенович

Мать: не указана

Поздеевка, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.05.1900

Муж: Рыков Павел Дмитриевич

ему 26, ей 28 по ней свидетели из Усово и Прошина.
Рождение ребёнка
11.12.1902

Дочь: Рыкова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Рыков Павел Дмитриевич

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1907

Дочь: Рыкова Варвара Павловна

Отец ребёнка: Рыков Павел Дмитриевич

Ольшатово, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.