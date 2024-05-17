Васин Феодот Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ялунина (Васина) Татьяна Федотьевна
Мать ребёнка: Васина Дарья Симеонова
Подгоренка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.
Сын: Васин Иоанн Федотов
Мать ребёнка: Васина Дарья Симеонова
Юсуповка
Смерть
Неизвестно