Васин Феодот Филиппов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васин Феодот Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ялунина (Васина) Татьяна Федотьевна

Мать ребёнка: Васина Дарья Симеонова

Подгоренка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.

Сын: Васин Иоанн Федотов

Мать ребёнка: Васина Дарья Симеонова

Юсуповка
Смерть
Неизвестно

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