Long Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Long Elizabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1800 г.р.
1810 г.р.
1813 г.р.
1820 г.р.
1825 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Long Alfred

Отец ребёнка: Long Moses Sr.

Рождение ребёнка
1810

Сын: Long James James William Long

Отец ребёнка: Long Moses Sr.

Рождение ребёнка
05.12.1813

Сын: Long Job

Отец ребёнка: Long Moses Sr.

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Long) ?

Отец ребёнка: Long Moses Sr.

Рождение ребёнка
1825

Сын: Long Moses Jr.

Отец ребёнка: Long Moses Sr.

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