Long Elizabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Long Alfred
Отец ребёнка: Long Moses Sr.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Long James James William Long
Отец ребёнка: Long Moses Sr.
Рождение ребёнка
05.12.1813
Сын: Long Job
Отец ребёнка: Long Moses Sr.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Long) ?
Отец ребёнка: Long Moses Sr.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Long Moses Jr.
Отец ребёнка: Long Moses Sr.