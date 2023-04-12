Мосолов Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолов Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Мосолов ?

Мать: Мосолова Галина

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