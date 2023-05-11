Протасов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротасов Александр Сергеевич

Протасов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.2016

Сын: Протасов Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.2019

Дочь: Протасова Полина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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