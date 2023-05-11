Протасов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.2016
Сын: Протасов Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.2019
Дочь: Протасова Полина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности