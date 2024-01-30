Малевинская (Волошина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малевинская (Волошина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1949

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949

Отец: Волошин Иван Павлович

Мать: Волошина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
02.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малевинский Юрий Александрович

Рождение ребёнка
12.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малевинский Юрий Александрович

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