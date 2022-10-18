Нафанаилова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Сын: Нафанаилов Василий Гаврильевич
Отец ребёнка: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич
Рождение ребёнка
12.08.1976
Дочь: Федорова Ирина Гаврильевна
Отец ребёнка: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич
Рождение ребёнка
02.11.1978
Дочь: Нафанаилова Валентина Гаврильевна
Отец ребёнка: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич