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Нафанаилова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Нафанаилов Василий Гаврильевич

Отец ребёнка: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич

Рождение ребёнка
12.08.1976

Дочь: Федорова Ирина Гаврильевна

Отец ребёнка: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич

Рождение ребёнка
02.11.1978

Дочь: Нафанаилова Валентина Гаврильевна

Отец ребёнка: Нафанаилов Гаврил Гаврильевич

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