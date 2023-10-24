Егорова Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1955
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1955
Рождение ребёнка
04.12.1977
Дочь: Егорова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Егоров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1983
Сын: Егоров Артём Владимирович
Отец ребёнка: Егоров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Дарья
Отец ребёнка: Егоров Владимир Павлович