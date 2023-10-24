Егорова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Галина Петровна

Егорова Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1955

Отец: Шеломенцев Петр Платонович

Мать: Лямина Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
04.12.1977

Дочь: Егорова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Егоров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
02.08.1983

Сын: Егоров Артём Владимирович

Отец ребёнка: Егоров Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Дарья

Отец ребёнка: Егоров Владимир Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close