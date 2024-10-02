Козлова Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий Григорьевич

Солтаново, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1892

Дочь: Беспалова (Козлова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Григорьевич

Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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