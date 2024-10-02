Козлова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Солтаново, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1892
Дочь: Беспалова (Козлова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Григорьевич
Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно