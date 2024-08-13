Власова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1889

Муж: Власов Петр Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Власов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Власов Николай Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Власов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Власов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Власова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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