Власова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Власова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Яковлевич