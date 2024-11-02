Мезрин Авдей Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Мезрин Венедикт Иванович
Мать: Мезрина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Авдотья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Дудырева (Мезрина) Евдокия Авдеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно