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Мезрин Авдей Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мезрин Венедикт Иванович

Мать: Мезрина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мезрин Филипп Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Дудырева (Мезрина) Евдокия Авдеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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