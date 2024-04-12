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Столяров Василий Иванов

Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

01.03.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1814

Отец: Столяров Иван Фролов

Мать: Столярова Федосья Андреева

Мокрое, Можайский, Московская область
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Данилов и Мария Петрова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Смерть
Неизвестно
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