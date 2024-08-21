Суранов Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суранов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суранов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суранова) Полина Андреевна
Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суранова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суранова) Просковья Андреевна
Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суранова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1927
Дочь: Исакова (Суранова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна
Алейкино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно