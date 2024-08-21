Суранов Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суранов Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суранов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суранов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суранова) Полина Андреевна

Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суранова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суранова) Просковья Андреевна

Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суранова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1927

Дочь: Исакова (Суранова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Суранова (Ведерникова) Мария Александровна

Алейкино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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