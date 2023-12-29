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Селивонов Иван Захариевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

01.12.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Селивонов Захарий Яковлевич

Мать: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
22.01.1878 ст.

Жена: Селивонова (Лизунова) Агриппина Максимовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1879 ст.

Сын: Селивонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Селивонова (Лизунова) Агриппина Максимовна

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1881

Жена: Селивонова Наталья Максимовна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.

Дочь: (Селивонова) Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1883 ст.

Дочь: (Селивонова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство 11\\II-55 г.»
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.

Сын: Селивонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.

Сын: Селивонов Данил Иванович

Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.

Сын: Селивонов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
01.12.1903 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: утоп | Утонул в озере Нейман возле реки Десны. Умер через месяц после смерти второй жены.
Похороны
09.12.1903 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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