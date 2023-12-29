Селивонов Иван Захариевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти01.12.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1879 ст.
Мать ребёнка: Селивонова (Лизунова) Агриппина Максимовна
Бракосочетание
До 1881
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.
Дочь: (Селивонова) Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
05.09.1883 ст.
Дочь: (Селивонова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна
«Свидетельство 11\\II-55 г.»
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.
Сын: Селивонов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.
Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.
Мать ребёнка: Селивонова Наталья Максимовна
Смерть
01.12.1903 ст.
Причина смерти: утоп | Утонул в озере Нейман возле реки Десны. Умер через месяц после смерти второй жены.
Похороны
09.12.1903 ст.